八貫（1342）10月營收因員工旅遊，部分訂單遞延11、12月出貨，表現趨緩，惟前10月營收21億元，年增27.37％，已超越去年全年，全年營收蓄勢再衝新高。

八貫表示，不僅營收動能活絡，因醫療床庫存回補與航太業明顯復甦，合計醫療、航太救生2高毛利產品營收占比逾38％，與去年同期近33％有明顯提升，烘托今年獲利成長表現可望超越營收成長力道。

八貫主從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

伴隨經濟解封，出貨動能復甦，八貫去年第三季以來擴增產能為五班制，在已長達一年餘產能保持滿載下。為體卹員工，在已事先取得客戶理解下，舉辦年度員工旅遊，10月第三週未安排生產及出貨，以致營收表現趨緩。後續將會集中在11～12月陸續出貨，在手訂單能見度亦維持不變。

八貫指出，第四季產能仍會維持滿載，明（2023）年預期將隨著訂單成長與新產能逐步到位，包括德興一路第二期建廠完成後，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台將陸續投入試量產，總產能將逐步拉高。

搭配戶外、醫療與航太救生三大產品線都有明確動能，甚至工業產品都可見成長商機下，新產能啟用將帶動公司中長期營運穩健向上。