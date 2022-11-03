近來氣溫降低，有些人想喝杯小酒來取暖，但營養師表示，酒精會造成血管後擴張，一開始會覺得溫暖，但退酒後更冷，因此提供4種暖身飲品，包括熱紅茶、黑糖薑茶、熱可可、肉桂拿鐵，喝完不僅手腳溫暖，還相當於自帶暖爐般的燃燒體脂肪，度過濕冷秋冬。

營養師高敏敏在臉書上表示，許多人會以喝酒或來杯熱咖啡來暖身，都是錯誤行為，因為酒精會造成血管擴張，一開始會讓人覺得溫暖，但退酒會更冷，另外，咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳會覺得更冰冷。

她提供4種暖身飲品，分別為熱紅茶、黑糖薑茶、熱可可、肉桂拿鐵，可維持或提高體溫、保持身體循環力，藉此讓身體感到溫暖，且可燃燒體脂肪，一舉兩得。

她說明，熱紅茶含有茶黃素，能促進能量代謝、維持體溫；黑糖薑茶含有薑烯酚，可使身體暖和；熱可可含有可可多酚，保持身體循環力；肉桂拿鐵含有肉桂醛，可幫助身體產熱、提高體溫。

除了上述暖身飲品，她也建議民眾可在料理中加入老薑，或在湯中、炒菜都加一些大蒜，因蒜素可增加代謝力，讓身體暖呼呼；「因辣椒素能刺激血液循環，吃小辣能讓身體流點汗，但腸胃道敏感的人，切忌空腹吃辣。」

高敏敏特別提醒，酒的熱量高，喝酒等同於喝油，除了熱量還是熱量，且酒精容易刺激黏膜、產生細胞發炎反應，進而降低身體保護力，所以不論酒精濃度的高低，都不能輕忽酒精對健康的危害。輕忽。

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