中國外交部發言人趙立堅3日主持例行記者會表示，11月2日，第77屆聯大一委高票通過中國和俄羅斯共提的「不首先在外太空部署武器」和「防止外太空軍備競賽的進一步切實措施」決議。兩項決議均強調應防止外空軍備競賽，共同努力構建人類命運共同體，這是人類命運共同體理念連續第六年寫入聯大外太空安全領域決議，構建人類命運共同體是世界人民前途所在。

趙立堅指出，中國始終堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。但遺憾的是，個別國家罔顧國際社會共識，竭力抹黑和歪曲人類命運共同體理念，甚至企圖阻撓將該理念寫入聯大決議。相關表決結果體現了時代潮流和人心向背。

趙立堅稱，事實證明，人類命運共同體理念符合國際社會共同期待，具有強大的生命力和感召力，已得到絕大多數國家，尤其是開發中國家的普遍支持和認同。中方願同世界各國一道，共同應對各種全球性挑戰，攜手開創人類更加美好的未來。