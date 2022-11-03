位於大陸華東地區，山東半島東南、東瀕黃海，且為山東省經濟中心的青島，別稱島城、琴島、膠澳，青島市市名以古代漁村青島得名。青島市專名「青島」本指城區前海一海灣內的一座小島，因島上綠樹成蔭，終年鬱鬱蔥蔥而得名。青島城市歷史文化底蘊深厚，更是中國道教發祥地。同時青島是2008北京奧運會和第13屆殘奧會帆船比賽舉辦城市，是大陸地區的帆船之都， 亞洲最佳航海城， 世界啤酒之城、聯合國「電影之都」。市區內「紅瓦綠樹，碧海藍天」，讓青島這座城市更享有「東方瑞士」的美譽。

青島城市美景不勝枚舉，每個景點都擁有其特色之處，讓人流連忘返。（圖／林佳怡）

青島市是山東省最具異國風情濃厚的城市，青島之美，美在海，美在山，更美在其老城建築，青島的異域建築種類繁多，被稱作「萬國建築博覽」。八大關建築群榮膺「最美城區」稱號。位於山東半島南部的青島，三面環海，是大陸東部沿海地區重要的交通樞紐與旅遊城市，因其優越的天然環境，讓整座城市的氣候形成了冬暖夏涼的感覺，也造就了青島這座城市是一年四季都非常適合前往的旅遊聖地。其中青島的夏天，更是吸引海內外無數遊客前去遊玩。而談起了青島的景點，更是不勝枚舉，譬如青島棧橋、五四廣場、青島海底世界等這些都可以說是非常具有代表性。而每一個城市的景點都有屬於其獨特的特色與風格，也是讓非常多的遊客流連忘返的。

現如今全世界的疫情趨於緩和，各地也陸續開放了，想要出國遊玩的旅人們，青島這座城市，也可成為喜愛旅遊的你必要收錄的口袋名單，徜徉在城市的異國風情裡，享用城市的特色美食，也是人生一大享受。