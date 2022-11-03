明新科大外籍生歐格物（左二）在圖書館陪同台灣本地學生練英語。（明新科大提供／邱立雅竹縣傳真）

明新科技大學來自烏干達的國際學生歐格物，因擁有英語優勢，在學校推薦下前往鄰近小學擔任社團英語教師，堅持用英語與小學生們溝通交流，同時也在明新科大校內圖書館工讀，陪台灣學生練習英文會話。歐格物表示喜歡與小朋友交流，也認為台灣人努力又敬業，盼學成歸國時能帶回台灣精神。

歐格物今年1月轉學來明新科大就讀機械工程系3年級，校方看中他具備英語能力優勢，安排他在校內的圖書館裡工讀，並開闢固定時段，陪台灣學生練習英文會話。校方表示，烏干達的官方語言是英語，藉由烏干達學生的英文能力，營造校內生活化的英語環境，透過與國際學生語言學習及互動，提升本國學生英文能力。

除了在校內服務之外，在明新科大安排下，歐格物前往竹北竹仁國小擔任社團英文老師，利用桌球、羽球及足球的運動課展開英文教學。歐格物說自己的中文溝通無礙，去竹仁國小上課是要幫助小朋友提升英語能力，所以在上課時，他會堅持用英文來跟小朋友們溝通，讓他們習慣聽英文，也引導他們試著用英文表達。

提及指導小朋友英語時的趣事，歐格物表示，教學時總是會被小朋友圍著問許多問題，像是問喜歡台灣什麼、來台灣做什麼？最常被問到：「為什麼你這麼黑？」歐格物會告訴小朋友自己來是非洲烏干達，順便介紹自己國家，並表示以自己的膚色為榮。

來台求學的歐格物觀察到了台灣人的文化與思維，覺得台灣人很努力工作、很敬業，對事情全力以赴的精神，值得他學習，他也表示台灣人樂於協助他人，是他在台灣生活最大的感受。