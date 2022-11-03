台東台9線今天凌晨出現1輛載運200包麻布袋的可疑大貨車，大武派出所員警攔查發現駕駛違法載運生雞糞。（台東縣警局大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線今天凌晨出現1輛載運200包麻布袋的可疑大貨車，大武派出所員警攔查發現駕駛違法載運生雞糞。（台東縣警局大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線今天凌晨出現1輛載運200包麻布袋的可疑大貨車，大武派出所員警攔查發現駕駛違法載運生雞糞。（台東縣警局大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線今天凌晨出現1輛載運200包麻布袋的可疑大貨車，大武派出所員警攔查發現駕駛違法載運生雞糞。（台東縣警局大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東台9線今天凌晨出現1輛載運高達200包麻布袋的可疑大貨車，遭大武派出所員警攔查，因大貨車駕駛無法提供合格處理許可證明及載運聯單，經台東縣政府農業處及環保局人員採驗判定為未經許可載運禽畜糞，要求該車返回出貨地屏東縣，並依廢棄物清理法開罰。

大武警察分局大武派出所警員王冠茹、邱俊智今天凌晨執行巡邏勤務時，在台9線發現1輛載運高達200包麻布袋的大貨車，相當可疑，立即將大貨車攔停。

經攔查大武警察分局員警攔查後，發現大貨車駕駛無法提供合格處理許可證明及載運聯單，員警立即通報縣府農業處及環保局人員前往採驗，當場判定為未經許可載運禽畜糞。

台東縣環保局表示，依廢棄物清理法規定裁罰6萬元以上30萬以下罰緩，並要求原車返回出貨地。環保局說明，業者應先將禽畜糞腐熟（發酵）後，向畜牧場所在地直轄縣市申請審查核可，並開立「禽畜糞清運遞送聯單」，於運送過程中攜帶，才可進入或通過台東縣，未依規定申請者將予以開罰。

台東縣警局大武分局表示，將配合相關單位持續攔阻違法載運禽畜糞，共同維護環境衛生。