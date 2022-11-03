立陶宛已與西班牙的Expal Systems SA簽訂合約，將提供120-MX2-SM 120釐米牽引迫擊砲，以提高步兵單位的火力支援能力。據立陶宛國防部稱，由於該公司提供了最優惠的價格，該合同被授予Expal。該合約價值980萬歐元（因歐元貶值劇烈，僅近3.1億新台幣），但交付的迫擊砲數量尚未確定。預計交付將在2年內完成，其中一半迫擊砲最早將於2023年底投入使用。

據《立陶宛國家廣播電視》（LRT）10月28日報導，立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）說：「獲得這種現代和高品質的武器將顯著增強立陶宛武裝部隊的間接火力支援能力。」 並指特別點出這次採購迫擊砲系統「可靠且符合北約武器標準。」

We are acquiring a modern and reliable EXPAL 120-MX2-SM mortar system from 🇪🇸 @EXPALSystems which will significantly strengthen the indirect fire support capability of 🇱🇹 @LTU_Army pic.twitter.com/1PE9idejuB — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 28, 2022

Expal 120-MX2-SM是一種基於單軸拖車的120毫米迫擊砲，能夠在最遠8公里的範圍內打擊各種目標。拖車最多可容納16枚迫擊砲彈及其推進劑裝藥。一支訓練有素的迫擊砲小組能夠在一分鐘內設置好武器系統並做好開火準備。火力任務完成後，迫擊砲可在90秒內重新定位。

作為設計師和製造商，EXPAL的60、81和120釐米迫擊砲系統和彈藥在超過 35個北約和盟國中服役，所有彈藥組合都能與所有北約迫砲兼容和EIMOS兼容，EIMOS是60/81毫米迫擊砲整合系統，可以安裝至高機動型的車輛，一方面提高準確性、可靠性並縮短部署時間，以提高部隊的生存能力和安全性。

該提案還包括火控系統TECHFIRE、用作無人前進觀測用的SHEPERD-MIL迷你無人機、用於訓練迫擊砲部隊的模擬器eSIMOX和用於維護工作的eTRAID。