台北市立動物園大貓熊「團團」因為腦部病變，改採舒緩治療，中國大熊貓保護研究中心近日派2位大陸專家吳虹林、魏明抵台探視，動物園表示，專家近日都跟著保育員觀察團團，也會討論最近治療、添加營養品後的狀況，之後會開專家群會議，有新結論再跟大家報告。

根據園方數據顯示，大貓熊「團團」11月3日紀錄，體重116.3公斤，9月份平均113.46公斤，竹類採食量為8.3公斤，9月份平均12.33公斤，排便量6.3公斤，9月份平均11.32公斤， 行動上「團團」今天的精神或活動量與前兩天差不多，整體狀況持平。

動物園表示，大陸專家會跟著保育員觀看團團狀況，也會討論最近治療、添加營養品後的狀況，這幾天專家只會遇到照養的保育員跟主治醫師，跟主治醫師討論內容也已報告過，目前在約外部專家，將與大陸專家一起開專家群會議，有新結論會再跟大家報告。

動物園也說，保育員對團團觀察鉅細靡遺，除非有特殊狀況，否則一般日常活動都固定進行，包括餵藥、量血壓、打針、吃飯等，目前狀況沒有太大變化，但採食量還未恢復到健康時的量。至於後續照養方式，動物園也說，目前狀況穩定的話，如果跟專家群討論沒有新突破，就維持目前作法。

動物園也表示，此次大陸專家親自來看團團，會比電話中描述的更有實體感，像說到團團食慾不像之前好，聽數據比較模糊，親眼見採食狀況比較能理解，他們也很希望可以過來，畢竟團團跟圓圓從臥龍中國大熊貓保護研究中心出身，四歲多才來台灣，實際見面也會比較踏實。