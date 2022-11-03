全球人壽今日宣布，繼去年正式開辦直營業務通路遠距投保服務後，今獲准正式開辦經代通路遠距投保服務，不僅是首批通過保經代通路遠距投保的壽險公司，並與直營業務通路，共同開通遠距投保新功能，首家獲准被保險人可在境外遠距投保，並讓14歲以下無身分證未成年人也能遠距投保，具體落實保障零距離。試辦期間短短四個月已成功受理逾5,000件，最吸睛的是境外投保遍布四大洲，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地，提供身處海外的被保險人可利用「遠距投保」，輕鬆完成境外異地投保作業，進而享有零距離專業服務。

全球人壽為去年10月首批獲准直營通路遠距投保開辦的壽險公司，持續遠距投保銷售動能，至今已有超過萬名保戶受惠。其中包含保經代通路遠距投保服務，以及與直營業務通路共同提供的新功能，如境外被保險人可透過GPS定位，在與要保人及業務同仁於視訊同框下完成投保；而未成年被保險人之身分證識別，則可用有照片的護照或健保卡代替身分證的方式，五步驟即可輕鬆完成境內外的遠距投保，即使要保人、被保險人為不同人、在不同地，也可同時於線上進行，既符合遠距投保作業要求的資安規格，又能在保持社交距離狀態，一鍵滿足保險需求，優化保戶使用體驗，並讓保障不因疫情與距離而中斷。

全球人壽表示，數位金融蓬勃發展，金管會預估2022全年金融業投入金融科技經費年成長率可望達到97%，顯示金融保險業積極發展數位化轉型，加上疫情改變民眾的生活型態，「零接觸」的遠距投保需求與日俱增，金融科技已然成為實現普惠金融的一大利器。

全球人壽未來將持續精進數位服務，規畫「遠距投保」常態化與新業務的試辦，向前延伸拓展原有試點範圍，擴大至各通路、各險種，並向後串聯至「行動保全」及「行動理賠」，滿足保戶全方位的保險需求，完善「數位行動業務平台」，為保戶提供便捷、高效、無紙化的服務，並實踐ESG低碳營運、永續發展的目標。