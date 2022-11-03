半導體設備廠均華(6640)今（3）日召開法說，總經理暨發言人石敦智表示，目前訂單能見度未見太大變化，2022年第四季狀況還不錯、表現可望持穩。隨著與母公司敦豪策略聯盟、新產品布局效益逐步顯現，可望帶動營運維持成長動能，目標2～3年帶動營運翻倍。

均華2022年前三季合併營收11.61億元、年增6.38％，毛利率40.45％、營益率18.94％，均創同期新高。配合業外收益倍增，使歸屬母公司稅後淨利2.23億元、年增達74.12％，每股盈餘（EPS）8.18元，提前改寫年度新高。

觀察均華前三季核心產品貢獻，晶粒挑揀機等精密取放設備達60％，剪切成型及雷射各占14％，其他12％。總經理暨發言人石敦智表示，公司營收自去年起有較明顯提升，今年營收持續提升、維持高檔，亮點為獲利大幅成長，前三季獲利幾乎等於過去3年獲利總和。

石敦智指出，均華獲利顯著成長有4個主要關鍵因素，除了受惠先進封裝客戶持續擴產，公司對此提供客製化服務、提升產品附加價值，同時聚焦資源提升產品規格及性能，並對產品汰弱留強、主推優勢產品所帶動。

雖然目前半導體產業進入庫存調整期，但研調機構DIGITIMES Research預估，全球晶圓代工2022～2027年營收年複合成長率（CAGR）仍達8.3％。石敦智指出，其中車用電子、5G、先進封裝及系統級封裝（SiP）等應用，與均華營運成長息息相關。

石敦智指出，均華對此積極研發創新，包括針對先進封裝開發扇型封裝黏晶機及封裝切單檢選機，並延伸應用至電測機及Micro/Mini LED巨量轉移設備，預期布局效益將在未來1～2年陸續發酵，持續帶動均華營運成長。

展望後市，石敦智表示，一線大廠對未來有諸多布局，會呈現在不同專案上，均華有許多具未來性的合作專題進行中，目前仍非常忙碌，由於公司規模不大，個別專案的發酵對營運成長就會有很大幫助，目前看到第四季營運狀況還不錯，表現可望維持穩健。

石敦智認為，雖然半導體產業資本支出短期看到部分陰霾，但長期而言投資計畫仍將持續。均華的客戶結構完整而分散，就算有個別客戶有變動，但對公司整體影響不大，且常常會有沒想到的驚喜需求出現。

展望後市，石敦智表示，均華將把台灣主軸產品推展至中國大陸及東南亞等市場，並持續推出明星產品，以維持成長動能。他指出，隨著與母公司均豪的策略聯盟效益逐步發酵，有助公司爭取到更具規模及未來性的訂單，目標2～3年可帶動營運翻倍。