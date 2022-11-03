現代人忙於工作，生活壓力又很大，不少人會喝咖啡提神，但喝咖啡真的有效嗎？營養師提到，咖啡的「假清醒」是暫時的，一旦咖啡因作用消失，身體就會變得更疲憊、更想睡，而且長期用咖啡因「欺騙」大腦，之後需要更多咖啡因才能達到清醒感覺，透過小睡片刻、做些運動或曬太陽才是恢復精神最佳方式。

臉書粉專「營養師夏娃在港的無期徒刑」發文表示，咖啡、提神飲料都含有咖啡因，而咖啡因屬於一種中樞神經興奮劑，疲憊時大腦會產生「腺苷」，與大腦內特定受體結合，就會使人出現犯睏感，活動力會跟著下降，而咖啡因與腺苷結構相似，會代替腺苷與受體結合，阻斷想睡的感覺。

咖啡因「欺騙」大腦，讓大腦誤以為身體不需休息，記憶力與專注力才會提高，但這種「假清醒」是暫時的，因疲勞而產生的腺苷仍持續累積，身體沒有真正休息，一旦咖啡因的效果沒了，身體就會感到非常疲憊，表現會比平時還差，而且長期用咖啡因欺騙大腦，大腦會產生耐受性，之後就需要使用更多咖啡因，才能達到清醒。

除了咖啡、提神飲料含咖啡因外，還有可樂、茶飲、奶茶、可可粉、巧克力及止痛藥，健康成人一天的咖啡因攝取量不宜超過400mg，如果有心血管、腸胃不適、睡眠障礙、骨質疏鬆、咖啡因上癮、長期慢性壓力問題者，建議最好先戒掉咖啡因，兒童如果長期攝取過多咖啡因，會使活動力下降、注意力不集中，影響腦部發育與智力發展。

對咖啡因較敏感的人、睡眠障礙者，最好睡前6小時別攝取含咖啡因的食物，如果喝了咖啡後，依舊覺得自己精神不佳，建議小睡10至30分鐘，也可以做些運動或曬太陽，能夠有效恢復精神，另外平時少喝咖啡，睡眠充足、均衡飲食，才是解決慢性疲勞的最佳方法。