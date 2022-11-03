埔里鎮長廖志城等貴賓出席「埔里液化天然氣（LNG）廠」啟用典禮。（楊靜茹攝）

欣林天然氣公司人員解釋液化天然氣（LNG）供應原理。（楊靜茹攝）

「埔里液化天然氣（LNG）廠」成為全台首座採用天然氣陸運供應模式經營的天然氣衛星站 。（楊靜茹攝）

欣林天然氣公司斥資1億多元，將南投縣埔里鎮原供應的丙烷混合氣（PA）轉供為天然氣（LNG），「埔里液化天然氣（LNG）廠」成為全台首座採用天然氣陸運供應模式經營的天然氣衛星站 ，總經理朱錦棟3日率員舉行通氣典禮，埔里鎮長廖志城等貴賓出席，用量大的餐廳業者說：「以前PA每度售價27元左右，現在LNG每度約13元，省了約一半的燃料成本，真的很划算。」

朱錦棟說，天然氣陸運供應模式在國外已行之有年，將天然氣降至零下160度左右變成液態天然氣，再透過天然氣槽車運送到內陸各個衛星站，公司主要服務南投縣及附近彰化員林市、台中市等內陸用戶，得知中油公司5月在台中港廠區興建完成液化天然氣灌裝廠，提供天然氣槽車灌裝服務，開啟嶄新的天然氣陸運供應模式。

欣林天然氣公司配合國家能源政策，2年多前在埔里丙烷廠內，另興建一座液化天然氣（LNG）灌裝氣化衛星站，今年7月1日竣工，3日「埔里埔里液化天然氣（LNG）廠」正式轉供通氣啟用，成為全國首座採用天然氣陸運供應模式經營之天然氣衛星站，為國內陸運天然氣市場的領頭羊。

朱錦棟表示，公司經營瓦斯供應，位處內陸，長途鋪設天然氣管線相當困難，為了埔里居民便利的供氣需求，將丙烷混合空氣調整為丙烷混合氣，再經由管線供應用戶使用，工序繁複所以售價較高，「埔里埔里液化天然氣（LNG）廠」啟用可提供更安全、更環保、更廉價的天然氣，促進地方繁榮與發展。

餐廳業者指出，餐廳得透過郭羅炒菜，每月瓦斯用量大，為了避免囤放瓦斯桶問題，已經設置欣林的PA管線約20年，如今更換欣林的天然氣管，10月PA每度售價27.26元，而LNG每度僅13.05元，省下不少營運成本，相信會提高用戶加入意願，提高天然氣普及率。