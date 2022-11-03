副總統賴清德「帛旅專案」於今前往Asahi棒球場，見證棒球物資捐贈儀式；賴清德跟兩位隨團而來的棒球明星陳鏞基與胡金龍，都秀了一下球技各投一球，談到三人今天表現，胡金龍跟陳鏞基受訪表示，賴清德是三人投的最好的，不是「隨便說說而已」。

陳鏞基、胡金龍在洛克群島鯊魚城游泳，展現傲人的肌肉。(曾薏蘋攝)

胡金龍跟陳鏞基大合照時，不難看到賴清德與兩人私下交談交換意見，被問到副總統與兩人說了什麼？他們說，「他（賴清德）投得很好」，「三個人中只有他投出好球」；他們就跟副總統說，「說站的很近，不一定投好球」。

他說，賴清德是他們三人投的最好，不愧是棒球迷，不是說說而已，是真的說了一口專業好球，對棒球很了解，不是看看而已，在飯店聊天時，可以知道賴副總統對選手的了解，還有對棒球的專業度。

賴清德與帛琉總統惠恕仁一起出席捐贈儀式，儀式尾聲，賴清得還把台灣媒體這幾天隨團出訪報導集結成冊，送給惠恕仁總統，賴清德在茶敘時，被問到為自己的表現打幾分時指出，自己就是全力以赴，結果要由帛琉總統及國人評價。他輸剛很高興在最後一個行程，帛琉共和國的總統公開講了，「我們這次打了滿貫全壘打，打了一支滿貫全壘打，就是100」。

賴清德還說，當他把媒體報導剪輯送給惠恕仁時，惠恕仁馬上補了一句「滿貫全壘打再加一」。

賴清德致詞時表示，棒球是帛琉共和國的國球，也是中華民國台灣的國球，今天很高興能與帛琉共和國惠恕仁總統以及訪團成員，共同見證台帛兩國棒球交流的歷史性時刻。

他感謝台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑，也感謝兩位台灣家喻戶曉的職棒選手—胡金龍及陳鏞基，一起前來實質的棒球交流合作。他也要恭喜帛琉有一位傑出球員Bligh Madris進入美國職棒大聯盟，這位棒球英雄未來勢必會成為帛琉更多年輕棒球選手的典範，也會引導他們一個接一個進入美國職棒大聯盟，「這個經驗也是台灣過去有的經驗」。

副總統表示，希望未來類似這樣的交流能夠更多、更頻繁，讓兩國的棒球合作能更加密切；讓棒球不僅連結台帛兩國人民的感情，也成為許多年輕人追逐夢想的園地。

接著，賴清德與惠恕仁同時進場投球，黃理事長及Mlib Tmetuchl主席擔任捕手；隨後再由胡金龍及陳鏞基投球，帛琉高中球員擔任捕手。象徵台帛合作無間，台帛體育交流密切合作。