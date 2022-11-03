慧洋海運（2637）今（3）日公告10月合併營收19.5億元，累計前10月合併營收達216.46億元，自結10月稅前盈餘6.04億元，每股稅前盈餘為0.81元，累計前10月稅前盈餘101.49億元，自結每股稅前盈餘為13.6元，獲利表現超越去年全年，寫歷史新高。

慧洋指出，散裝航運市況下半年受到全球景氣衰退影響，運價指數走跌，然9月下旬起小幅回升，帶動10月營收較上月成長，第四季為傳統北美穀物、冬季煤礦等出貨旺季，預期未來兩個月大宗原物料運輸需求保持穩定。

展望明年，由於全球貿易版圖的變遷與環保新規上路兩大外在因素，均導致船舶供給缺口增加，慧洋樂觀明年散裝市況有機會回穩，輔以公司持續的汰舊換新政策，可望持續受惠。

全球散裝航運在過去兩、三年內新造訂單偏低，加上明年即將上路的環保新規造成運力缺口，慧洋對散裝供需仍維持正向態度，預計明、後年將分別交付7、4艘節能新船，同時依市場行情汰換舊船，目前集團總計141艘船舶，平均船齡約7年，將持續朝優化船隊營運效率邁進。

慧洋前三季合併營收196.62億元，歸屬母公司業主稅後淨利94.88億元，每股稅後盈餘高達12.71元。