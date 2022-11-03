今年以來ETF發行面蓬勃，前10個月在證交所新掛牌ETF檔數已達18檔，也就是幾乎每月都會新添一、兩檔ETF，統計至10月底，142檔上市ETF資產規模超過1兆元。今年上市的ETF有七檔是以台股為投資標的，其中不少鎖定股息特色，包含近期剛掛牌的群益臺灣精選高息（00919）ETF。

上述ETF追蹤之標的指數為台灣指數公司編製的台灣精選高息指數，從台灣上市上櫃市值前300大股票中，篩選近四季稅後股東權益報酬率（ROE）為正數，且符合流動性標準者，再按照股利率高低排序選取前30檔股票。

該指數採股利率加權，同時考量日成交金額來調整權重，並設定個股權重上限10％、下限0.5％，指數成分股定期於每年5月及12月進行審核。

群益投信ETF基金經理人表示，台股自金融海嘯以來，通常每年第四季大盤指數都有不錯的表現，平均漲幅約4.2％，加上台股無論現金股利率或配發率均是全球數一數二，對投資人而言長期下來累積報酬率也頗為可觀。

他並補充，群益台灣精選高息ETF採季配息，又結合收益平準金制度，配息不怕被稀釋，希望滿足投資人對穩定現金流及參與台股中長期投資契機的需求。

證交所表示，股票型ETF藉由投資一籃子股票來追蹤股票指數之報酬表現，通常波動度較一般個股來的低，對於沒有時間研究個股的人來說，是相對風險分散且容易入門的投資工具，不過，仍提醒投資人，務必詳閱公開說明書、了解商品風險再交易。