雙11消費旺季登場，信用卡市場陷入熱戰，花旗（台灣）銀行3日公布全新優惠方案，全卡友於雙11期間，在四大電商平台（PChome、momo、Yahoo、蝦皮）消費，最高可享22％超優回饋。而花旗PChome的聯名卡新戶，更可享最高42％的超狂回饋，堪稱網購神卡。

由於明年將接手花旗消金業務的星展銀行，已由總經理林鑫川口中證實，花旗台灣已經發行的所有信用卡，接手的第一年都不會做出任何改變，包括需要與業者重新協議的聯名卡，像花旗PChome聯名卡，已確定星展會完全接手，這對現在提出申請或既有卡友繼續持有，都能獲得最大的保障。

雙11的折扣大，選購產品金額愈大、民眾愈有幸福感，花旗（台灣）銀行亦表示，根據過往數據顯示，許多民眾視之為汰換家電的最好季節，最受喜愛的品項就是大型家電，另外與家電同屬高單價的3C商品，在熱銷商品排行榜上也是名列前茅！

因此花旗PChome聯名卡祭出超高回饋金額，正是適合消費者趁著本次雙11檔期，搭配聯名卡優惠，將年底家中的商品汰舊換新需求，一次購足。

花旗全卡友於雙11期間，於Yahoo購物中心/超級商城最高享22％回饋，momo購物網消費也有最高20％回饋，於蝦皮商城使用折價券購物並刷花旗信用卡，最高現折2,000元。PChome線上購物單筆消費金額滿8,000元（含）以上享1,688點P幣回饋，滿25,000元（含）以上享5,300點P幣回饋，相當於21％回饋。

其它銀行也趁勢端出牛肉，台新銀行打響雙11前哨戰，搶先推出線上申貸手續費減免優惠，於11月11日前，手續費只要新臺幣1,111元，換算激省近8,000元。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，個人信貸申辦原來的手續費要9,000元，善用此次優惠等於省下多達7,889元，且核貸後最快30分鐘撥款，就是要讓民眾申貸最快速，優惠最有感。

吳良民表示，面對信貸市場高度競爭，台新銀行持續布局多元應用場景，以快捷、流暢的線上申辦管道，提供數位金融服務，並不定期推出快閃優惠，近期有資金需求的民眾，可好好把握這波期間限定優惠。同時，在今年12月31日前，民眾透過線上平台申請、線上對保並成功撥款，還可再參加iPhone 14抽獎活動。