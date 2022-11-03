南投縣教育處長王淑玲，將聖火傳給運動員。（廖志晃攝）

運動員引燃聖火，為南投縣運動會揭開序幕。（廖志晃攝）

南投縣運動會聖火，3日在藍田書院點燃後，傳遞全縣13鄉鎮市。（廖志晃攝）

南投縣第70屆全縣運動會，將於5日至8日在縣立體育場等地舉行，包括隊職員共有1萬1882人參與競賽，還有裁判及防疫志工等1500人；這場逾萬人與會的年度盛事，3日在藍田書院點燃聖火，隨即傳遍全縣13鄉鎮市。

南投縣運動會聖火點燃後，副縣長陳正昇將聖火交給教育處長王淑玲，再傳承給運動員，由今年陸續奪得華宗盃全國排球錦標賽冠軍、雲林縣媽祖盃排球賽高中組冠軍的五育中學排球隊，接棒傳遞聖火，為全縣運動會揭開序幕。

陳正昇表示，70年來，經過各級體育會與各學校校長、老師及教練的努力推動，南投縣締造許多優秀的全國紀錄，迄今仍未被打破，成果豐碩，希望未來70年，能夠突破更璀璨的高峰；另外，南投縣的足球與棒球運動領域，過去被視為運動沙漠，近幾年也在各級競賽迭有斬獲，屢創佳績。

陳正昇向過去為南投縣締造亮眼紀錄的選手致敬，同時勉勵參與縣運會競賽的運動員，努力創造好成績。

今年縣運會包括一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽及適性體育競賽，共有35項競賽項目，競賽場地分布於縣內29處運動場館；5日開幕當天，在縣立體育場推出萬人米食品嘗及農特產品饗宴。

第70屆全縣運動會總錦標設計以「榮光」為主題，採用水晶琉璃設計搭配「南投─觀光首都」意象，透過水晶琉璃材質與色紋理間的變化，在光影投射映襯間，呈現出豐盈的波紋，就像波光粼粼的日月潭湖面，融入南投縣的地理特色，寓意得獎人的努力，贏得勝利時的榮光。