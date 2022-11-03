中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，檢方依洗錢罪起訴，台北地方法院判2人無罪，檢方不服提上訴，台灣高等法院3日開庭，向心希望案件可以早日進入審理程序。

向心夫妻步入法庭接受採訪表示，這個案子3年了，他一直被限制出境停留在台灣，他恨不得現在馬上進入審理程序，讓案件可以早日結束。

3日的準備程序庭，法官詢問有無要調查的證據及相關證據能力，檢方表示希望法官函請法務部進行司法互助，清查向心夫婦在海外資金流向等，但向心的律師表示，這些證據檢方偵查及一審審理都有討論過，且與洗錢案無關。

向心的律師說，向心用來在台北買豪宅的錢與洗錢無關，且因限制出境到明年1月屆期，也希望法院可以早日進行審理程序；庭末法官諭知，會再由合議庭進行評議。

向心被訴2015年與大陸男子孫天群的幸福新世界公司合作，在自己「財富風暴」電商網站上販售大陸房產投資訊息非法集資。另他又與大陸國太公司聯手集資詐騙，配合國太將不法所得用以購買香港上市公司中國創新及中國趨勢公司股分，再假借投資將部分股款2億300萬 港幣匯至台灣購買北市信義區「冠德遠見」豪宅，以此製造斷點洗白 。

北院認為後認為，向心無法預見幸福新世界涉及非法集資，也無從預見國太從事不法集資詐騙，不知其購股資金為犯罪所得，且當時出售中國趨勢及中國創新股權，價格為市價無疑，且沒有與國太聯手洗白股款後取回不法所得，向心用來買豪宅的售股所得，並非避免遭查扣及製造斷點協助國太洗白資金，判決2人無罪。

向心、龔青夫婦被訴洗錢罪，高院裁定2人自今年5月24日起限制出境、出海8月，已被限制出境滯台逾900天的向心夫婦2人，短期內恐難離台。