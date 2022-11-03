新北市在企業進用身障員工部分，達標已逾九成，為六都當中最高，勞工局今（3）日也公布未足額進用身心障礙者企業名單，包含知名科技大廠在內共225家企業，並呼籲未足額企業能加速符合法規標準。

新北市勞工局表示，截至今年7月為止，新北市未足額進用身障員工企業包括億光電子不足8名、緯穎科技不足7名、文曄科技不足6名等共計225家企業，目前已針對連續3年未足額進用企業展開專案輔導，希望能協助企業及早符合標準。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年起，率先全國創設「企業身障求才統合服務窗口」，至今已邁入第3年，期間共媒合331名身障人士順利就業，透過單一窗口整合身障職業重建資源，實地入廠提供職務及工作流程分析，給予個別化建議與輔導，協助企業順利進用身障者，也讓新北市在企業符合身障進用標準達到9成以上，為六都當中最高。

勞工局呼籲，企業應重視身障人士的實質工作能力與培訓潛力，勞工局可協助專業分析身障者最適合的職位，不再讓刻板印象侷限身障者工作能力的發揮，足額進用並非難事，尚未符合規定的企業應加速改善，符合相關法令規定。

此外，勞工局也特別編撰「協助雇主進用身障者資源手冊」電子書，置放於「新北勞動雲」，提供企業人資部門參考。