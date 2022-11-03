東河迦園生命紀念館預計2023年2月完工，預計設置3000個櫃位。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

自1999年啟用至今、坐落於興昌公墓的台東縣東河鄉原興昌納骨塔建物老舊，台東縣政府2020年協助爭取8445萬元補助新建迦園生命紀念館，預計設置3000個櫃位，分別設有東西方宗教區，主體建物及1樓櫃位已完成，預計明年2月完工。

台東縣長饒慶鈴3日特別前往視察了解地方建設進度，期盼未來滿足海線鄉親的殯葬需求。民政處長鍾青柏說明，東河鄉在都蘭、興昌及泰源各有1個納骨塔，約於1991至2001年間啟用，至今使用了20至30年，在海風長時間的吹拂之下，鄉親們先人的居所已充滿歲月的痕跡。

因此，東河鄉長葉啟伸向台東縣府提報興昌興建新納骨塔的計畫，考量鄉民迫切的需求，縣府積極向中央爭取花東基金及內政部8445萬元補助，加上東河鄉公所自籌約2000萬元，投入興建東河迦園生命紀念館。

未來東河迦園生命紀念館不僅是公墓公園化，設有樹葬區，不僅慎終追遠也邁向環保與現代化。館內更區分東西方宗教區，且坐落位置背倚都蘭山，前眺太平洋，環境秀麗、風景絕美，提供縣民們1個可以安心告別及託付先人長眠的優美場所。

民政處進一步指出，因應老年化社會來臨，對殯葬設施的需求提高，台東縣的火化率達9成，這幾年縣府投入相當多的心力與經費在改善各鄉鎮市的殯葬設施，從2019年至今，總計向中央爭取了全縣計3.8億的補助，包括火化場的更新、興建納骨塔、納骨牆、增設納骨櫃位、禮廳靈堂以及公墓的起掘禁葬等。讓縣內各鄉鎮市殯葬設施逐步走向現代化及公園化，並設置環保自然葬區，提高殯葬環境品質的同時，也兼顧與環境自然共存，讓先人能享有有尊嚴及安心的長眠居所。