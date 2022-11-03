這周六將舉行台北市長候選人電視辯論會。民進黨候選人陳時中今天表示，老實說，他內心感到既緊張卻也期待。緊張的是，他個性上並不是一個好辯、口若懸河之人，在辯論會現場要出口成章著實是全新的挑戰。但期待的是，終於有這樣寶貴的機會，能公開把自己的理念跟政策，在台北市民面前理性的闡述。

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與兩位民代出身的競爭對手相比，陳時中指出，他無論在個性或本質上皆有很大的差異，「辯才無礙」或「以言語修理對方」，從來就不是他追求的目標。以過去參與公共事務，中央擔任政務官的經驗，與跨部會進行協調和溝通，「撩落去完成工作，服務市民才是我的本心所在」。

人生首度參選，將迎來第一次電視辯論會。雖然許多媒體預測此次辯論會，陳時中是三人之中最不被看好的一方。但他說，對我而言，做任何事都是盡心盡力、問心無愧。「我認為真正的輸贏，不是想方設法給對手難堪，而是以溝通尋求平衡與問題的解方」。

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他呼籲支持者為他鼓勵打氣，過去8年改變沒有成真，但未來台北更好一定會發生。也期盼在後天能有一場聚焦市政、關注市民福祉的首都市長辯論會。