龍潭科學園園區三期計畫3日由蘇貞昌院長拍板定案，桃園市長鄭文燦表示，桃園是半導體的重要供應鏈基地，境內有設備商、化學品、封測廠、IC載板廠商、廢棄物處理等，台積電先進製程未來落腳桃園，必定能帶動上下游產業更大的投資，同時支援台積電各廠區的需求，因此龍潭科學園區三期計畫，作為先進半導體的園區深具價值。

鄭文燦指出，桃園是台商回流首選城市，在半導體產業方面具有上下游供應鏈生態系條件，例如重要設備商艾司摩爾公司在桃園生產；台積電封測廠、艾克爾在龍潭科學園區；日月光在中壢工業區擴廠；華亞科學園區內的美光科技記憶體生產亦擴大EUV製程投資。這些投資案顯示桃園具備良好的條件，並與新竹市形成互補關係，相信未來「半導體愈強、桃園就愈強」。

近期半導體產業有北移的趨勢，除了產業需要更大、更先進的生產基地之外，且在行政院的支持下，龍潭的交通條件大幅改善，包括增設國3高原交流道、國1校前路交流道，藉此往來台北不到30分鐘，相當便利；同時，桃園的水電條件是市府努力的重點，桃園去年在最困難的缺水階段，北水南調，每日還提供新竹地區20萬噸用水，用水用電無虞，具備開發的基本條件。

鄭文燦表示，在龍潭科學園區三期計畫前期會議中，市府已逐一盤點園區開發所面臨的問題，如在聯外道路方面，未來配合龍潭科學園區三期計畫，擬拓寬主要聯外道路，連結龍潭、楊梅及平鎮生活圈，龍潭科學園區三期計畫確認後，會做好妥善安置居民。

由於科學園區擴大涉及區段徵收及安置居民的問題，過去市府曾完成龍科二期30公頃土地徵收、桃園航空城計畫及2,600公頃區段徵收土地、7,000戶需安置的居民，因此市府有信心協助竹科龍潭基地擴大案，並依照過往經驗妥善安置中小企業及居民，完成先進半導體下一個世代生產基地的需求。