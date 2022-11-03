彩晶違反重訊 證交所處以3萬元違約金 17:352022/11/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，彩晶（6116）今（111）年1月1日取得使用權資產案，經查符合證交所重新相關規定情事，惟彩晶延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違上述相關規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知彩晶嗣後應確實依規定辦理。 《證交所》聯德控股違反重大訊息規定 處5萬元違約金 證交所 強化永續報告書編製 專家傳真－證交所將強化監理 上市公司宜預做準備 #彩晶 #證交所 #相關規定 #違反重訊 #處以 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨子公司重大收購案延遲公告 證交所開罰10萬元 18:272022/10/21 財經 《證交所》雄獅違反重訊規定 遭罰3萬元 08:082022/10/27 財經 證交所半導體產業講座 今登場 04:102022/10/31 產業特刊 微型電動二輪車要掛牌了 新竹區監理所推領牌到點服務 14:492022/11/03 寶島 龍德造船上市案 證交所今審議 04:102022/11/02 證券．權證 證交所辦多場主題演講 10/31由半導體產業率先開講 12:332022/10/27 財經 泓德能源申請創新板 證交所續挺「創新＋永續」公司籌資 18:162022/10/31 財經 證交所11/2審議龍德造船股票上市案 19:542022/10/31 財經 證交所發布2021年永續報告書 推動證券市場永續發展 18:172022/10/21 財經 證交所穩定股市措施 四箭齊發 04:102022/10/20 財經要聞 違反重訊 駿熠挨罰150萬 04:102022/10/27 證券．權證 芯鼎IPO競拍均價36.15元 與11/4掛牌價相同 15:322022/10/21 財經 延遲公告重訊 如興挨罰10萬 04:102022/10/20 證券．權證 《證交所》證交所台灣創新板添新兵 泓德能源申請掛牌 07:582022/11/01 財經 《證交所》1規範 上市公司11月法說接力 08:182022/10/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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