證交所表示，彩晶（6116）今（111）年1月1日取得使用權資產案，經查符合證交所重新相關規定情事，惟彩晶延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違上述相關規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知彩晶嗣後應確實依規定辦理。