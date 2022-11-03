證交所表示，彩晶（6116）今（111）年1月1日取得使用權資產案，經查符合證交所重新相關規定情事，惟彩晶延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違上述相關規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知彩晶嗣後應確實依規定辦理。

《證交所》聯德控股違反重大訊息規定 處5萬元違約金
證交所 強化永續報告書編製
專家傳真－證交所將強化監理 上市公司宜預做準備
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