屏縣府為提升交通船候船品質，斥資1億9720萬將大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，並於3日正式啟用，同時因建築融合在地海洋意象，又為小琉球增添打卡新亮點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為提升交通船候船品質，斥資1億9720萬將大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，並於3日正式啟用，同時因建築融合在地海洋意象，又為小琉球增添打卡新亮點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為提升交通船候船品質，斥資1億9720萬將大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，並於3日正式啟用，同時因建築融合在地海洋意象，又為小琉球增添打卡新亮點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為提升交通船候船品質，斥資1億9720萬將大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，並於3日正式啟用，同時因建築融合在地海洋意象，又為小琉球增添打卡新亮點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏東離島小琉球成旅遊夯點，每年平均有百萬遊客登島，屏縣府為提升交通船候船品質，斥資1億9720萬將大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，並於3日正式啟用，同時因建築融合在地海洋意象，又為小琉球增添打卡新亮點。

縣長潘孟安指出，近年東港東琉線已形成壅擠飽和狀態，為提升小琉球、鹽埔及東港整體觀光服務能量，縣府團隊經過長期規畫，開闢航線並融入建築美學，打造琉球新船運服務中心，未來搭配明年完工的鹽埔漁港候船室，將有更完善的遊憩轉運服務設施及公共運輸，

潘孟安開心道，待所有建設一次到位後，除能提升小琉球整體觀光服務能量並帶動大福區區域發展外，還能一併緩解每逢假日東港候船室周邊道路交通擁塞問題。

潘孟安說，小琉球擁有優質的生態觀光資源，是屏東觀光勝地，根據統計，疫情前東港往返小琉球的全年載運量達到145.7萬人，前年雖受疫情影響，全年運量仍達126萬人，縣府團隊為迎接下半年度後疫情國旅再生，積極向中央爭取經費建設，盼新船運服務中心啟用後，能平衡琉球南北發展，吸引更多遊客活化在地經濟。

交通旅遊處表示，琉球新船運服務中心規畫1樓為候船空間及免稅購物商店，2樓為親子休憩區，3樓為戶外觀景台，除能滿足在地民眾及遊客基本運輸需求外，建築物外觀以船型規畫並以灰白色與藍色搭配，融合海浪、綠蠵龜等當地特色元素，設計出3D彩繪戶外景觀，並設有網美拍照打卡點，是小琉球旅行購物及休憩的新選擇。

此外，琉球新船運服務中心設置2席交通船碼頭，提供「東港-琉球新漁港」、「鹽埔漁港-琉球新漁港」2條航線泊靠，另設有4格汽車、105格機車停車區及1席公車停靠區，提供轉（乘）運服務功能。