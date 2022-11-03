財新中國PMI公佈10月大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）至48.4，較9月下降0.9個百分點。顯示中國10月服務業景氣業延續9月的收縮態勢，經濟景氣進一步下降。

據《財新網》報導，11月3日公佈的10月財新中國服務業PMI錄得48.4，已連續第2個月落至收縮區間，為今年6月以來最低。

此前公佈的10月財新中國製造業PMI回升1.1個百分點至49.2，仍處於收縮區間；但受服務業拖累，財新中國綜合PMI下降0.2個百分點至48.3，為6月來最低。

報導說，財新中國製造業PMI走勢與大陸國家統計局並不一致，服務業和綜合PMI走勢則與統計局相同。此前大陸國家統計局公佈的10月製造業PMI下降0.9個百分點至49.2，服務業PMI下降1.9個百分點至47.9，拖累綜合PMI回落1.9個百分點至49.0，6月以來首次落至臨界點以下。

從分項數據來看，受疫情影響，服務業生產和需求均連續第2個月收縮，新訂單指數降至6月以來最低，顯示服務業外需走弱。

報導說，儘管供需疲弱，服務業就業年內首次擴張。服務業企業信心略有好轉，許多企業相信未來一年將會有強勁的疫後復蘇，不過也有部分企業擔心疫情和防控措施的不確定性，或對經營活動和市場需求造成衝擊。