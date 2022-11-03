高雄市議員陳麗娜進中油大林廠遭到警方、保全攔阻。（崔正綱攝）

高雄市議員陳麗娜遭阻後舉牌抗議中油、副市長林欽榮。（崔正綱攝）

27日晚間中油大林廠發生爆炸，中油如期截止日內提出調查報告，今日下午4時50分許副市長林欽榮表定至大林廠聽取事故調查會後說明，稍早傳出他不是選擇從大林廠大門進入，而是選擇從側門，市議員陳麗娜率大林浦促進會從正門進入時，遭正門員警、保全阻擋，隨即發生推擠衝突，令陳麗娜大聲呼喊「現任民意代表都不能進去聽嗎？｣

27日深夜中油大林廠發生爆炸，高雄市長陳其邁要求中油一周繳交調查報告，今日上午中油截止前交付給高市府，今日下午4時50分許副市長林欽榮表定至大林廠聽取事故調查會後說明，稍早傳出他不是選擇從大林廠大門進入，而是選擇從側門，市議員陳麗娜率大林浦促進會等人員欲從正門進入時，遭到正門警方跟保全們全力阻擋。

其中抗議成員反空汙大聯盟蘇義昌遭到警方全力阻擋，大聲呼喊「心痛！全力支持的民進黨就是這種垃圾！｣陳麗娜進廠遭阻，也表示「現任的民意代表關心都不行嗎？｣

陳麗娜等人進廠遭阻後，紛紛舉起「遷廠｣的牌子抗議，高喊「拒絕黑箱報告，中油全面停工｣，陳麗娜也表示，請林欽榮跟中油代表團隊，一起出面，向民眾解釋報告，並呼籲「從正門走，不要從側門逃脫｣。