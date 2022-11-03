許多外送員取餐時，都得先把機車停妥後再到店家取餐。不過一位外送員近日竟痛批，店家沒有停車位為何要開外送平台接單，「害外送員被開違規停車罰單，你們很爽嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，最近他接了一單外送，店家位於在台北市松山區慶城街1號複合式商場，剛好遇上警察開罰單，他只好在周遭尋找停車位，結果騎了近1公里遠才終於有地方停車。

讓原PO指出，店家明明知道該處很難停車，卻在外送平台接單，店家老闆還說「停車是你們外送員自己的問題，你被開罰單，關我們餐廳什麼事情？」讓他氣的怒轟，「那你們這些店家沒停車位，幹嘛要開外送平台接單，害外送員被開違規停車罰單，你們很爽嗎？你們這些店家完全沒良心啊！為了賺錢還要害外送員被開違規停車罰單」。

不過許多網友並不贊同原PO觀點，紛紛回應「有時間找店家理論，沒時間找停車位？不爽不要跑啦」、「員警太過份了，怎麼可以開外送師的單呢」、「所以～你的訴求是什麼？要弄停車位給你們外送員？被開單本來就是你們自己的錯，怪店家沒有停車位？」、「你可以不要做外送員啊，笑死」。