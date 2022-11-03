中廣董事長趙少康近日拋出「新竹換台北」說法，雖已澄清，但仍持續引發討論，國民黨主席朱立倫被問到，這樣的說法會不會導致選民自發性發起棄保？他直言「怎麼可能」，並表示「黃珊珊願意換再來說」。

朱立倫、侯友宜以及韓國瑜今下午出席新北議員候選人黃心華競總成立大會，朱約2時40分到場，此時侯友宜正在致詞，他則先接受媒體訪問，針對趙少康的「新竹市換台北市」說法，他表示「怎麼可能換來換去」，並開玩笑說「若黃珊珊願意被換再來說」，但他也認為這不可能。

侯友宜稍早受訪則說，現在最主要的是他在新北努力拚市政，也做好選舉一切準備，當然國民黨台北市長候選人蔣萬安也會一起努力，大家都是共同面對，團結好好做事，希望除了新北好，台北、基隆、桃園大家都共好。

記者追問，趙少康言論會不會裂解藍營，朱立倫認為，每個人都有不同的角色，趙少康是媒體人也是黨員，但他強調「國民黨是負責任的政黨」，對於每位提出來的候選人都要全力支持，這是基本情義，也是道義。

記者詢問，民眾黨新竹市長候選人高虹安沒罵國民黨，是否為藍白合留一手？朱立倫回應，那為何不說台北市長柯文哲每個禮拜罵一次國民黨，他都沒有回罵呢？他認為，選舉不是靠罵別人，而是要靠自己提出具體的政見，好好努力，回應外界質疑。

至於台北市議員徐巧芯認為，藍白互吵是「中民進黨陷阱」，朱立倫則強調，越到後期這種爭議越來越多，但每個城市有自己的說法，但最重要的是怎麼樣把自己變得越來越強，匯集各方支持爭取勝選，像是昨天他在新竹助選林耕仁，就強調自己要強要努力。

另傳出韓家軍立委暗中助攻林耕仁，棒打高虹安，朱立倫駁斥「這是媒體謠言」，他說，現在各種說法都有，但韓國瑜是黨內重要助選員，他非常感謝，幫助國民黨市長候選人，這也是應該的。

朱也被問到，和侯、韓同台，是否光彩被搶？他認為，侯友宜是國民黨最強母雞、候選人，而韓國瑜是最強啦啦隊，要給他們更多光彩和掌聲，至於他自己則是「總教練」，只要負責承擔、被罵，不用掌聲沒關係，國民黨團結最重要。