無黨籍台北市長候選人黃珊珊今下午拜訪台北市賽珍珠基金會，與新移民代表座談，分享大家住在台北市的感覺。黃珊珊也提出新移民政策，包括未來會完善現有新移民會館的的軟、硬體設施，整合市府服務資源，擴大服務面向等，另也提供場域讓新移民辦理特色市集、文創街區等，要打造多元融合的台北市。

今日參與座談的新移民來自馬來西亞、大陸、越南、緬甸等地，皆表示充分感覺到台北市政府對新移民的照顧。也很常參加台北市政府舉辦的活動及課程，可以認識許多來自其他國家的新移民朋友，也幫助她們更快融入台灣的生活。

黃珊珊表示，新移民姊妹來到台灣之後，都很努力的適應新生活，她們獨立、上進的精神，讓人很感佩；黃珊珊也提到，「新移民之子」其實有一項語言優勢，孩子們在台灣出生、長大，除了學習國語、在學校有其他語言課程，還有來自媽媽的「母語」。這不但可以提升自己的競爭力，更可以讓來自媽媽母國的文化傳承，而且讓台北這個城市融入多采多姿的異國文化。

黃珊珊也提出，未來會更完善現有新移民會館的的軟、硬體設施，整合市府服務資源，擴大服務面向。也會規劃合適場域，提供新移民辦理特色市集、文創街區等，發展新移民經濟。

另外，也考量許多新移民姊妹年輕時來到台灣，老年之後，因為家庭狀況不同，面臨留在台灣養老，或是回到母國懷抱的選擇。台北市政府會在整合醫療及心理方面的關懷與協助。

賽珍珠基金會董事長尤英夫很感謝台北市政府提供許多資源，讓新移民解來到台灣之後，不會感覺孤單。執行長蕭秀玲也談到，今天一月，黃珊珊率領同仁來基金會關心運作的情況，當時有她有黃珊珊反應一些問題，黃珊珊就立刻請幕僚去聯繫。還有一些無法立即解決的問題，希望黃珊珊當選市長之後，能繼續幫大家解決。她並透露，今年二月份，黃珊珊還主動認養了兩位弱勢新移民家庭的小孩，提供協助。