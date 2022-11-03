立法院教育及文化委員會今天通過民進黨立委范雲的提案，自112學年起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。教育部國教署長彭富源表示，將朝這個方向規畫。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，范雲提案指出，國中小代理教師比例飆升至14％，但許多地方政府為節省教育經費，多數均未給予全年薪資、或是附有兼任行政職等條件始給予全年薪資，造成代理教師勞動權益受損。

范雲表示，國教署明年編列提升國中小學教育行政人力所需經費計106.58億元，其中補助縣市政府聘用的代理教師，國教署應修正「高級中等以下學校兼任教師代課及代理教師聘任辦法」及「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」兩個法規，明定自112學年起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期。

立法院教文會通過這項提案，范雲表示，代理教師比例飆高的問題，不只是傷害教師勞動權益，也影響學生受教權益。而代理教師長久以來每年都只能領到10個月薪資，遭受同工不同酬的不公平對待，應該要改進。

教育部國教署長彭富源回應，教育部將和地方政府、校長及教師團體來會商，然後修改相關辦法，朝112學年代理教師都能得到全年完整聘期的方向走。

根據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，學校得視需要，在不超過全校教師員額編制數百分之八的範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師、兼任、代課教師、教學支援工作人員或補助教學工作之臨時人員。

彭富源說，各縣市將原本要聘正式教師的經費，用來改聘代理教師，但那些錢原本就在的。目前全國約有一半縣市未給代理教師完整聘期，教育部將和各縣市政府會商，讓全國代理教師都可以得到完整聘期及全年薪資。