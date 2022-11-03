「蔡英文應該向日本勇敢爭取台灣館！」針對大阪舉辦世博會，經濟部預計要砸20億，結果大阪不只要求不可以有「台灣」字樣，甚至不能有「Formosa」，只能用「玉山數位科技株式會社」名義參加，中廣董事長趙少康今(3日)在臉書發文質疑，這樣花錢有什麼意思？馬英九執政時2010年上海世博都能有台灣館、台北館，總統蔡英文不是一再表示台日關係友好嗎？該爭取就爭取，台灣館就是台灣館，民進黨不要再畏首畏尾。

趙少康表示，馬英九執政時，連大陸辦的2010年上海世博，都能有台灣館、還有台北館，現在蔡英文執政，卻是日本來打壓台灣，不只不能有「中華民國」的字樣，連用「台灣、福爾摩沙」都不行，甚至還被要求圖騰、天燈意象都不能出現，這樣的前提接受邀請，實在有辱國格。

「蔡英文不是一再表示台日關係友好嗎？」趙少康質疑，現在我們連核食都開放了，卻只給我們個「玉山館」是什麼意思？是玉山銀行贊助嗎？民進黨政府好像關係越好的就越不敢去爭取、越委屈求全，現在對美國萊豬開放了，軍武也買了，結果武器也沒進來、WHO、ICAO也進不去，有什麼意思呢？

趙少康疾呼，民進黨不要再畏首畏尾了，該爭取就爭取，台灣館就是台灣館，不是什麼玉山館，身為執政黨，請你好好捍衛中華民國、捍衛台灣人民的尊嚴！