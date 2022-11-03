加拿大2日以國家安全為由，勒令3家陸資企業撤出在加國稀土礦物公司的股份。大陸外交部今（3）日回應，敦促加拿大停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

法新社報導，加拿大官方的1份聲明指出，被勒令撤出股權的包括中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及藏格礦業投資（成都）有限公司。

大陸外交部發言人趙立堅今日於例行記者會上表示，中方注意到了有關的情況，全球礦產資源產業鏈、供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。

趙立堅批評，加方泛化國家安全概念，人為地對中加企業間正常的經貿投資合作設置障礙的做法，與其自身標榜的市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，不利於有關產業發展，有損全球產業鏈、供應鏈的穩定。

趙立堅指出，中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。