砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）3日公告10月營收，為1.75億元，月增轉為正成長、達10.74％，年減幅度則收斂至42.14％，今年前10月累積營收為22.73億元，年減25.13％。

全新指出，兩大產品線需求尚未回溫，但微電子相較9月略有增加，推測可能來自急單所趨，目前營收占比上升至約80％，光電子則下滑至20％左右。

至於光電子，以PIN為主要營收來源，以光纖到府為一大應用，專攻中國市場，今年以來在基礎建設持續布建下，出貨一直保持穩健。反觀車用光達（LiDAR）則趨緩，現階段以研發單居多。

面對產業庫存水位仍高，且大環境變數仍多，法人直言，展望還無法看得太遠，但從全新10月營收較9月出現正成長，全新今年谷底可望落在第三季，第四季則有機會止穩。

受到整體景氣下行、客戶修正所累，全新第三季稅後純益為1.05億元，季減42.65％、年減50.05％，每股稅後純益（EPS）為0.57元，下探2019年第二季以來低點。累計前三季稅後純益為5.07億元，年減23.5％，EPS為2.75元。