桃園市長選舉投票日進入倒數，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。台灣民意基金會董事長游盈隆今(3日)公布桃園市長選舉與政黨輪替可能性即時民調，居然有51％的桃園選民贊成「民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看」的說法，30.4％表示反對。

游盈隆3日在臉書公布台灣民意基金會即時民調，詢問：「有人說：『民進黨在桃園市執政已經 8 年，應該換人換黨做做看』，請問您贊不贊成？」結果發現非常贊成為27.5%、還算贊成23.6%、16.6%不太贊成、13.8%一點也不贊成、12.1%表示沒意見、6.4%不知道、拒答。

該民調顯示，桃園選民61％贊成「民進黨在桃園市執政已經8年，應該換人換黨做做看」的說法，30.4％表示反對。

該民調分析指出，當近7成桃園選民肯定現任市長鄭文燦的施政表現時，卻有過半數的桃園選民樂見政黨輪替的出現，這是否意味過半數選民已經有迎接國民黨重返執政的心理傾向？類似1998年台北經驗的重現？值得觀察。

該民調更分析表示，這次要政黨輪替的現象，從年齡層看，每一個年齡層都湧現一面倒贊成政黨輪替的聲音。若從教育背景來看，除初中/國中教育程度選民贊成與反對各半外，其他教育程度選民都呈現一面倒贊成這次要政黨輪替的現象。

再從政黨支持傾向來看，不同政黨支持者對這次選舉是否應政黨輪替，有非常明顯的態度差異。也就是說，民進黨支持者一成三贊成，七成六反對；國民黨支持者八成六贊成，5.6%反對；民眾黨支持者七成九贊成，8.2%反對；時代力量支持者三成四贊成，四成五反對；台灣基進支持者一成四贊成，七成六反對；中性選民四成五贊成，二成二反對。

另從行政區角度看，除了大園、龜山、觀音三區多數人反對這次要政黨輪替外，其他十區包括桃園、中壢、平鎮、八德等都出現一面倒贊成的聲音。