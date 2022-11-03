高雄市楠梓區某牙醫診所謝姓女牙醫助理疑因感情糾紛，遭黃姓前男友要求復合不成，黃男竟以汽油潑灑自身不慎引發火警，致2人燒傷，無生命危險。(警方提供)

高雄市楠梓區某牙醫診所謝姓女牙醫助理疑因感情糾紛，遭黃姓前男友要求復合不成，黃男竟以汽油潑灑自身不慎引發火警，致2人燒傷，警消今天下午2時39分接獲楠梓區德民路火警，出動18車35人前往搶救，火勢約半小時撲滅，黃男及謝女分別受燒燙傷被送醫治療，無生命危險。

警方表示，該診所發現後立即打電話通報警消，警消獲報到場時濃煙密佈，經消防人員到場後將火勢撲滅，進入診所救出40歲黃男及40 歲謝女，由於黃男多處燒燙傷，意識清楚，被送往高雄榮總治療，謝女則是輕微燒傷，送往國軍左營醫院檢查。

高雄市消防局於今天下午2時39分接獲楠梓區德民路火警，立即出動18車35人前往搶救，火勢於下午2時52分控制住、下午3時04分火勢撲滅。

警方初步調查，黃男與謝女疑似感情糾紛，分手後黃男想要復合，進入牙醫找謝女談判復合一事遭拒，竟然以汽油潑身不慎引燃，確切事發經過原因仍有待進一步調查後才能釐清，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

警方呼籲，為愛焚身、為情跳樓等，這類挽救愛情的激烈手法，不僅不值得且不可取，亦無效果，呼籲大家都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。

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