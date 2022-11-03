中寮鄉「北中寮」兩條道路，投22之1線及投17線，出現路基下陷、坑洞破損，影響交通安全；南投縣長林明溱3日前往會勘，責成工務處盡速發包，預計11月底前就可以完工，改善中寮鄉永和村對外交通，及北中寮直通草屯鎮的行車安全。

林明溱由縣議員唐曉棻、中寮鄉長廖宜賢、鄉代賴燕雪及永和村長吳昌祈、石龍宮主委吳秋福、龍岩村長邱錦賢等人陪同實地會勘。

林明溱指出，投22之1線是永和村通往南投市東山、軍功里的重要道路，此次改善的路段，從尾端的5K＋061到4K＋360，全長697公尺，現況是坑洞崎嶇還有處處補丁，將重鋪柏油路面，預計中旬開工，月底前完工。

投17線6K＋050到7K＋000路段間，因部分路基不堪車輛重壓塌陷，導致局部路段凹凸不平；林明溱指出，投17線從北中寮龍岩村，直通草屯鎮坪頂里的龍草路，是他擔任立委時，爭取中央列入生活圈才得以全線拓寬，如今開通4年多，成為北中寮及草屯路東地區往來的捷徑，更是直上國道6號的重要替代道路，交通量大，為了確保行車安全，縣府將擇要刨除既有AC鋪面，再重新加鋪柏油路面，全長改善256公尺， 也會趕在11月底前完成。

中寮鄉長廖宜賢表示，感謝縣政府的協助，北中寮新設加油站案，所有新建工程所需證照完備，預計1年的施工期，完工啟用後，居住在北中寮的鄉民，就不必遠赴南投市加油，也不必再擔心車沒油了怎麼辦，並且免除在家裡儲放汽、柴油的風險。