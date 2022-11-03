嘉市長投票延至12／18 黃敏惠遺憾：艱困選舉「基層拚高層」

中選會今天公告嘉義市長選舉於12月18日投票，爭取連任的嘉義市長黃敏惠表示，延選將造成增加社會成本、選務相關人員需要3500多人，地方選務經費將增加約1000萬元，這場選舉就是「基層拚高層」，現在更加艱困。

黃敏惠表示，嘉義市長候選人黃紹聰逝世，第一時間她向家屬表達哀悼及不捨之意，而對中選會做出延選的決定，不意外，但是非常遺憾，延選第一將增加難以估算的社會成本，第二是選務相關人員需要3500多人，招募相當困難，第三則是地方選務經費將增加約1000萬元。

黃敏惠還指出，這次選舉有18歲公民權的修憲複決案，她也擔心延期選舉，將影響投票率，衝擊投票結果。

黃敏惠說，延選就讓我們更深刻體認這次選舉就是「基層拚高層」，是很艱困的選戰，從一開始就不敢掉以輕心，繼續凝聚更大的力量，務實努力堅定向前走。

黃敏惠與黨籍議員候選人齊聲高喊，「幸福進行式，嘉義未來式」，她更說，自己的家園，自己救，自己的家園自己照顧」；黃敏惠也呼籲大家再一次擦亮民主聖地的招牌，嘉義市民共同寫歷史。