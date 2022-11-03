近年來科技網路快速發展，不僅面臨科技犯罪重大威脅，傳統犯罪也因電信網路快速轉型，警政署刑事局積極規劃「111-113年精進警察科技偵查設備及人才培訓」及「112-115年邁向新框架厚植科技偵查能量」2大計畫，共投入8億4546萬元經費，藉此充實中央與地方警察機關科技裝備及專業科偵人才約800人。

警方統計，去年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」占29.88％最多，「妨害名譽（信用）」占22.11％次之，「妨害電腦使用」占11.52％居第3，三者合占63.51％。加上近年假投資詐騙、駭客入侵及勒索軟體等犯罪事件層出不窮，資通訊網路技術已成為偵查重大瓶頸，因此，警政署今年起盤點實務偵辦困境，在2月行政院治安會報中提出，蘇貞昌裁示「應盤點科技偵查所需要之資源，以最快速度來整合各相關部會現有資源及不足之處，以因應利用科技為犯罪工具，並隱匿身分及金流所衍生之問題」。

警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量外，也積極推動各分局成立科偵小隊，透過這次2大計畫，補足地方警察犯罪情資分析、加密貨幣追查技術、密碼破解與數位鑑識工具，蒐集彙整科技偵查教材、規劃辦理教育訓練、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植全國科技偵防能量，讓整體案件破案率能有效提升3成以上，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。