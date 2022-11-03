現代人重視健康，養生輕飲食的沙拉受到不少人青睞，不過營養師顏元瀅在臉書粉專PO文提醒，沙拉醬挑錯容易長胖，除了注意營養標示中的油脂含量，也可從透明度判斷，不過半透明的橄欖油除外，小心越吃越胖。

顏元瀅指出，市面上沙拉醬百百款，每家配方不同，同一口味熱量也可能差很多，而沙拉醬基本上就是純油脂類，所以看脂肪最準確，一份油脂類是5克的脂肪，建議單人份沙拉可控制在一份油脂以內。

至於沙拉醬最簡單的判別方式就是看透明度，以同樣20毫升為例，凱薩醬含9.5克脂肪；柚子醋醬則含0.5公克脂肪，由此可見，半透明沙拉醬例如和風醬、柚子醋、蒜泥醬油等，脂肪含量遠低於不透明的千島醬和凱薩醬。

不過顏元瀅也提醒，光看透明度還不夠，越偏向純油的沙拉醬，其熱量就越高，以橄欖油為例，同樣是20毫升，所含脂肪量為19公克，比凱薩醬含量更高，所以自行調配油醋時，橄欖油應適量酌加。此外，顏元瀅表示，依照營養標示，如果沙拉醬的油脂含量低，民眾使用時，可較為隨興；反之，若沙拉醬的油脂含量高，使用時就需特別注意用量。