能源成本增加，且，客戶庫存多下單減，加工絲廠第三季營運降緩，第四季將持續探底。宏洲（1413）今年第三季出現虧損、宏益（1452）10月營收年減3成，更創下20個月以來新低。

市場預期，加工絲產業景氣要待明年第一季才可能回溫。

因有電價調漲增加生產成長，依宏洲3日董事會通過的財報，第三季單季的營業毛利率3.43％，比去年同期減少2.5個百分點。本業也有近千萬元的營業損失。

聚酯加工絲大廠宏益10月的合併營收1.24億元，年減32.65％，是近20個月以來低點。

聚酯加工絲廠指出，受高通膨、升息影響服飾市場消費力，近期陸續傳出全球品牌服飾廠及成衣通路庫存升高，衝擊加工絲的需求力道。

終端需求低，原物料價格維持高檔，加工絲產業景氣低迷；市場指出，為避免高成本庫存，國內部分聚酯加工絲廠已採降低產能利用率、少生產，以免高生產成本的庫存增加，預期第四季的產能利用率平均維持在8成以下。