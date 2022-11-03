上洋產業（6728）3日公布第三季營收5.09億元、年增10.9％，每股純益1.87元，累計前三季營收19.17億元、年增34.8％，每股純益11.28元，前三季已賺逾一個股本，上洋指執行長吳國華指出，所代理的三菱重工空調等產品指度度提升，未來將引入更多非季節性商品組合，使每季營收更為平均，縮小淡旺季差異。

吳國華表示，以往經銷商在第二、三季才會陸續進貨空調商品，不過三菱重工空調品牌知名度提升，今年經銷商從第一季起就已積極拉貨，因此到第三季出貨雖較為趨緩，但累積營收卻較去年成長。不僅消費型家用空調出貨暢旺，上洋也看好商用空調的剛性需求，目前已與餐飲、藥妝、超商等知名連鎖品牌合作，不建案的指名度和知名度也穩定成長，逐步平衡家用空調淡季營收表現。

在商用洗衣業務部份，暑假新增台北科技大學與嘉義大學兩大據點，第三季也新增簽約進駐東吳大學、台南應用科大，提供學生更優質的洗衣服務，預期疫情解封後商用洗衣需求會持續提高，未來會持續擴展機關、園區、學校，及自助洗衣市場。

吳國華表示，上洋自創小家電品牌one-meter運表現漸入佳境，在虛擬通路、募資平台和電商通路的品牌接受度也愈來愈高，看好股東會、歲末機關行號活動、百貨零售業滿額贈禮品對質感要求提升，該品牌的產品特色也成為特殊通路贈禮選品對象。