白色野餐風潮再起，第五屆「台北國際白色野餐」活動即將於11月12日回歸，台北國泰萬怡酒店成為首間唯一指定入住酒店，攜手推出限量住房專案，即日起開放預訂，11月10日至12日每晚加價500元入住「白色野餐禮物盒」住房專案，即可獲得高達四千元的豪華入住禮。另外，同時推出的「怡起白色野餐」住房專案，每房加價2,500元，限11月12日活動當日入住，可獲得原價3,999元的「黃金感恩蒜香雞」禮籃套組，除了可獲得豪華入住禮外，還享有提早入住禮遇，欲參加活動的民眾於三日前預訂，即可與閨蜜好友們好好規劃美好相聚時刻。

對於環保永續發展不遺餘力的台北國泰萬怡酒店，不僅是台灣首間綠色建築雙認證之酒店，今年為響應以「無痕美學」為主軸的「台北國際白色野餐」首度加入行列，成為活動舉辦以來首間指定入住酒店。即日起攜手推出限量住房專案，自11月10日起至12日止為期三天，入住「白色野餐禮物盒」住房專案可獲得總價高達四千元的豪華入住禮，包含K.C WIN-WIN 經典版富勒烯熬夜霜、K.C WIN-WIN PicoWhite蜂巢飲、Lindy's 100％椰子水、VOGA沃加灰皮諾粉紅氣泡酒、HighTea x 白色野餐茶禮盒及LABODAY 植萃水潤彈力天面膜，讓民眾在出發至活動前，就可在房內與好友們一同享受邊微醺邊保養的閨密時光。

野餐所必備的美食也不可少，升級版的「怡起白色野餐」住房專案，需三天前預訂，限11月12日活動當日入住並加價2,500元，除了豪華入住禮以外，還可於當日12:30~14:30於THE Lounge大廳酒吧，領取原價3,999元的「黃金感恩蒜香雞」禮籃套組一組，包含黃金感恩蒜香雞、煙燻鮭魚凱薩沙拉、松露南瓜馬鈴薯泥及肉桂捲等外帶美味，直接帶至現場與親朋好友享用。本住房專案同時享有當日12:00提早入房之禮遇，讓參與活動的民眾在房內輕鬆準備出席當日的「台北國際白色野餐」午後盛宴，而當日也有機會在現場獲得台北國泰萬怡酒店套房住宿券及MJ Kitchen餐券等多項大獎。

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