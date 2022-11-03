影片中有李婉鈺潸然落淚的畫面，導演強調絕對是李婉鈺當下最真實的情緒表現而非刻意演繹。（呂健豪翻攝）

新北市議員候選人李婉鈺在今（3）日公布個人競選形象影片，全片找來專業拍攝團隊操刀，打造有別於其他競選廣告的百萬級影片，透過口白述說自己過去的心路歷程，強化個人對於板橋地區的政見願景，承諾將以專業來改變這塊孕育她成長土地。

李婉鈺的形象影片邀請今年拍攝IFLA國際景觀建築師協會景觀大賞前導片，並同樣擁有都市與建築專業背景的導演陳正庸執導，以及拍攝2021台北101煙火秀的搖控直升機國手蕭宇哲親自操刀，用將近6分鐘的長度，來訴說李婉鈺從過去的挫折中勇敢站起來的心路歷程，以及對於板橋的政見願景。

李婉鈺表示，這支影片濃縮她的新書「當全世界誤解你更不能迷失自己」的內容，透過導演的鏡頭語言，訴說她面對過去不成熟的自己，在心境上的轉換，影片中潸然落淚的一幕，也是對於自己的自責，以及對家人、朋友與支持者懺悔，更重要的是，這次她誓言「帶著完整的藍圖回來了！」

導演陳正庸則說，這支影片從尋場、勘景到拍攝剪輯完成，花費大約2個多月的時間，影片中有許多鏡頭旋轉的運鏡，就是要表達李婉鈺的心境轉換，「每個人都會跌倒，但有面對挫折的勇氣。」陳正雍也強調，影片中落淚的場景，絕對不是刻意安排的，而是當下李婉鈺最真實的情緒。

除了多年來的心路歷程，該影片的最後，也放上李婉鈺此次的參選各項政見，誓言打造「幸福板橋」，對於兒童教育，李婉鈺要推動一小學／一幼兒園／一公托，並鼓勵企業增設托幼中心，來降低托育負擔。

青年福利方面， 李婉鈺提出18到30 歲的新北青年應拿到起薪3萬，政府應補助及鼓勵就業青年；並要活化市民廣場、435 藝文特區、放送所等公共空間，定期舉辦文創市集和運動展演，讓年輕人有更多場地可以活動；另外也推出設立毛小孩專區，設置友善動物設施、推廣寵物友善空間標章。

最後，擁有都市計劃專業博士背景的李婉鈺，也強調都更議題，提出「老屋換新屋，一坪換一坪，附帶停車位」的相關政見，希望能加速新北都更速度、讓板橋越來越漂亮，她承諾將會窮盡畢生功力回饋板橋，創造市民幸福感，呼應「幸福工程師」的主軸。