第五屆「世界棒球經典賽（WBC）」明年3月開打，台中洲際棒球場為分組預賽場地，許多球迷引頸期盼，中華民國棒球協會3日舉辦「台灣區首輪預賽賽事啟動」記者會，理事長辜仲諒說，很多人推薦他選擇台北，但考量沒有巨蛋及天氣等因素，最後決定台中洲際棒球場；台中市長盧秀燕則預祝中華隊再創佳績。

在世界棒球經典賽主席Jim Small見證下，辜仲諒宣告世界棒球經典賽A組預賽將由中華台北、荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬5支隊伍角逐前兩強；賽程排定中華隊將在3月8日對上巴拿馬、接著10日迎戰義大利、11日對決荷蘭、12日與古巴進行關鍵一戰，前兩強將於3月14日出發前往日本東京巨蛋參加八強複賽。

辜仲諒說，身為中華民國棒球協會理事長，對他、對國家來說，最重要是有美國大聯盟這樣有影響力、又對台灣友善的團體到台灣給協會支持，雖然賽事因疫情延遲1年，最後仍選擇在台灣舉辦；當初選擇場地時，很多人推薦台北，但想到台北沒有巨蛋、天氣不穩定，很心疼隊員要在不穩定的氣候下打球，後來決定到陽光充足的台中。

盧秀燕指出，世界棒球經典賽台灣區首輪預賽將在台中舉辦，是繼2013年後台灣再度爭取到首輪舉辦，球迷敲碗等待，她代表281萬台中市民邀請大家一起來力挺棒球運動，讓世界看到台灣、看到台中。

盧秀燕強調，台中近幾年積極推動棒球運動，獲得國際棒壘總會肯定，洲際棒球場更是國內具指標性的國際賽事球場，這裡舉辦過亞錦賽、洲際盃、世界盃棒球錦標賽，這次台中很榮幸能成為2023世界棒球經典賽主辦城市，市府保證全力以赴、做好準備，一起迎接經典賽到來。

2023世界棒球經典賽台灣A組預賽相關票券也將於11月中旬開賣，其中中信卡友套票16日開放優先購、中華隊套票預計21日開賣；主辦單位指出，中華隊出賽場次，內野熱區最高票價為3200元、外野票價1000元，非中華隊場次內野票價500元、外野300元。