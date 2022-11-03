在較高的電價支撐下，丹麥的沃旭能源(Orsted)周四上調全年獲利預期，並公布第三季核心獲利率略低於預期。

沃旭預計今年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為210億至230億丹麥克朗(約27.7億至30.3億美元)之間，高於此前預估的200億至220億丹麥克朗。

該公司表示，前景轉好，主要是由於在丹麥電價上漲之下，該公司較小的業務Bioenergy & Other出現飆高獲利；該業務主要經營供熱和發電工廠。

該部門受惠於電價飆漲的影響；另一方面，沃旭業務較重的風力和太陽能業務則已經被補貼合約和長期購電協定綁定，獲利較固定。

第三季Bioenergy & Other部門的核心獲利大增53%，超過預期。此外，沃旭重要的離岸風電部門，業績表現低於預期。

第三季包括新合夥企業在內的EBITDA為123億丹麥克朗(約16.2億美元)，略低於分析師預期的123億丹麥克朗。

沃旭股價在周四早盤下跌4.4%。