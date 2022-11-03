長聖(6712)10月合併營收5912萬元，年成長15%，為歷年新高，前10月合併營收突破新台幣5億元，年增51%，已超越去年全年度營收。董事長劉銖淇今(3)日指出，新項目加入及病患細胞治療排程已達明年4月，未來的營收、獲利可望成長。

劉銖淇表示，台灣一年癌症病患大約有4萬人，現在病人對細胞治療接受度加，醫療技術也正在增加當中，公司三廠已建置完成，培養箱有比較多，明年度的服務量能會再增加，將成為營運的新動能。細胞治療已經慢慢成為癌症與再生醫療的趨勢，長聖看準異體細胞治療商機，積極展開各項臨床試驗，也和國際業者洽談授權與技轉的事宜。

長聖新藥產品線研發進展，除了目前異體臍帶間質幹細胞多項產品進行中的如急性心肌梗塞將進入Phase IIa臨床試驗，急性缺血性腦中風一期如期進行中、多發性硬化症已獲美國FDA同意Phase I/IIa臨床試驗、CAR001(CAR-T)治療實體癌預計明年第一季向美國食品藥物管理局(FDA)申請Phase I/IIa臨床試驗。

另外，長聖療肺癌預計今年底向美國FDA申請Pre-IND meeting與伏剋藻奈米藥物創新平台(INSP)治療癌症預計明年第一季申請Pre-IND meeting，長聖持續投入異體細胞新藥研究應用於癌症與急重症治療，拓展新藥佈局搶進再生醫療商機。