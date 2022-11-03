泌尿器官中發生癌症部位最多的就是膀胱，根據衛福部統計，每10萬人口就有2.3人罹膀胱癌，初期最常見的症狀就是無痛血尿。泌尿科醫師表示，吸菸是已倍普遍公認的最危險致病因子，一名50多歲的男性因為尿液顏色正常，即使健檢驗出尿液有潛血反應，也不以為意，沒想到最後竟嚴重到需將整個膀胱開刀切除，而問診後也才知道，他菸齡已達30幾年。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在其臉書粉專「泌密會客室」表示，抽菸會將體內腫瘤養大了。兩人分享一病例，一位50幾歲的業務員，在員工健檢裡驗出尿液有潛血反應，但是因為尿液顏色正常，因此他也不以為意、未再進行追蹤，直到一年半後突然開始出現血尿，才緊急來到泌尿科就醫檢查。

兩名醫師表示，經透過膀胱鏡和電腦斷層檢查後，發現事態嚴重，膀胱長了好多顆腫瘤，問診之下病患是一位30幾年的老菸槍，而因為較大的腫瘤已經深入肌肉層，因此在不得已的狀況下，只好把整個膀胱開刀切除。

無痛的血尿後果竟如此嚴重。兩位醫師說明，根據衛福部統計，每10萬人口就有2.3人罹膀胱癌，初期最常見的症狀就是「無痛血尿」，這之中公認的致病因便是「吸菸」，當吸菸時，香菸的煙霧會經由肺進入體內，由血液循環系統將有毒物質帶到全身，也會進入尿路系統。

兩位醫師表示，研究指出，尿路系統的上皮細胞會受到香菸煙霧的刺激，進而破壞上皮細胞的完整性，造成上皮細胞的癌化；在整個泌尿道系統中，若出現在不同位置的癌化，就會形成腎盂癌、輸尿管癌、膀胱癌或尿道癌。

陳偉傑提醒，戒菸是首要降低膀胱癌的選擇，此外，多喝水、營養均衡以及不憋尿，都非常重要。羅詩修則強調，癌的症狀初期都不明顯，最初通常都是由潛血、血尿被發現，千萬不要輕忽這些徵兆，並盡快前往泌尿科檢查。