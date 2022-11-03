九合一大選及「18歲公民權」修憲案公投將於11月26日舉行，台鐵局稍早宣布，11月25日及27日加開班次外，今宣布這兩天再加開東線新自強號列車共4列次；另外，受到918地震影響，玉里至富里段仍需靠接駁車，台鐵考量往台東旅客便利性，玉里站也將於投票日前一天25日將接駁時間延至晚間23時，請乘客注意。

台鐵宣布再加開4列次，分別是11月25日樹林至玉里1列次、花蓮至樹林1列次與11月27日玉里至樹林1列次、樹林至花蓮1列次。

因受918地震玉里至富里間中斷影響，台鐵考量往台東旅客夜間22時後接駁之不便性，玉里站也將於25日投票前一天，延長接駁時間至23時，並開行玉里至台東接駁車，方便返鄉旅遊搭乘。

今天宣布因應11月26日投票日，將加開班次疏運旅客，預計11月5日（週六）0時起，開放網路及電話語音訂票。相關列車車次、時刻，即日起可至台鐵網站及各車站時刻公告查閱。