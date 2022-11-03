黎都精品店提供專業鑑定服務，鑑定師利用科學驗證的方式從包包針線、紋路、五金配件等並配合儀器依據各款品牌的標準工藝特徵做出鑑定。（馮惠宜攝）

82年次的林珊榆因為愛買精品，從做櫃姐晉身老闆，還在疫情肆虐下斥資近千萬開設二手精品店，並獨創先享受後付款「銀角零卡24期分期」，以及提供專業鑑定服務，連警察偵察仿冒品都要請她協助鑑定。

還沒到卅而立之年，林珊榆就在台中大遠百、新光三越對面的台灣大道開設黎都精品店，主打二手精品，不但在台灣疫情最嚴峻、飲食全面禁內用的2021年7月開幕，在國境封鎖下透過長住歐洲地區的買手蒐羅全新或二手精品，再引進台灣市場販售。

林珊榆坦言，精品真的好好玩，過去做精品專櫃只能接觸到單一品牌精品，開二手精品店是一次看到多個品牌，還能比較不同品牌工藝，她也分析，因疫情出國不便、防疫需求精品減產，二手精品崛起，不少人不能出國就報復性消費買精品，整體市場成長50％到80％。

但她也發現代購、網購盛行，但摻假嚴重，雖然台灣沒有專業鑑定的公正組織，但「黎都」精品店有專業的鑑定團隊，不但賣二手精品，提供寄賣，也提供精品鑑定服務，所開出的鑑定卡在業界深具公信力，鑑定師利用科學驗證的方式從包包針線、紋路、五金配件等並配合儀器依據各款品牌的標準工藝特徵做出鑑定，也為消費者提供安心服務。

林珊榆說，過去因為出不了國，不少年輕人改買二手包犒賞自己，開店一年，主顧客年齡層在25到40歲，又以3萬元到8萬元的精品包最搶手；針對小資族，她也獨創先享受後付款的分期付款方式，50％的消費者會選擇以此方式購入自己的精品包。