針對近來又有民眾轉傳3年前指稱「校園毒品零容忍遭封殺」的報導，刑事局日前公開澄清後，3日再度召開記者會說明，有關毒品危害防制條例2020年1月15日修正第11條，針對第三、四級毒品犯罪政府的態度是「加重處罰」，但近來仍有民眾誤信而轉傳相關消息，特此再度澄清：

一、毒品危害防制條例於2020年修正時，是將持有第三、四級毒品罪之純質淨重由20公克以上修正為5公克以上，修法是加重對毒品的處罰，以防制新興毒品擴散。

二、各警察機關近期查獲涉及第三、四級毒品犯罪的觸法少年，2019年423人次、2020年397人次、2021年313人次，2年間已減少26％，今年1至9月187人次，也比去年同期230人次減少19％；另依據教育部統計資料，學生濫用第三級毒品通報人數，2019年292人、2020年255人、2021年223人，2年間減少24％。

三、根據以上數據顯示，毒品危害防制條例於2020年加重處罰後，少年觸犯第三、四級毒品犯罪及濫用情形逐年減少，對於加強阻斷毒品供應來源、防止少年毒品犯罪，顯見實際執法成效。

刑事局提醒，民眾收到上述網傳不實消息，勿再以訛傳訛，以免打擊執法人員士氣或間接誘導青少年誤觸法網。

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